Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 liginde karşılaşmalara hafta sonu devam edildi.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya ( ), İtalya ( ), ( ) ve 'daki ( ) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de , İspanya'da , İtalya'da , Almanya'da Borussia , Fransa'da ise (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Ligin zirvesini ilgilendiren 12. hafta maçında Liverpool, ağırladığı 'yi 3-1 yenerek rakibiyle arasındaki farkı 9'a yükseltti. Liverpool, ligdeki yenilmezlik serisini de 29 karşılaşmaya çıkardı.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği , sahasında 'i 2-0 mağlup etti. de 'ı 2-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ın UEFA 'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise evinde oynadığı Aston Villa mücadelesini 2-1 kazandı.

Premier Lig'in 12. haftasının ardından 34 puana ulaşan Liverpool, 26 puanlı Leicester City ve Chelsea ile 25 puanlı Manchester City'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

La Liga

Lider Barcelona, 'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada konuk ettiği 'yu 4-1 yendi.

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

, sahasında 'u 3-1, da deplasmanda 'i 2-1 mağlup etti.

'ın evinde oynadığı mücadelesi 1-1 sonuçlandı.

'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki ise Osasuna ile golsüz berabere kaldı.

La Liga'nın 13. haftası sonunda puanını 25'e çıkaran Barcelona, kendisi gibi maç eksiği bulunan Real Madrid'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki ekibi, Atletico Madrid ve Sevilla bir, Real Sociedad 2 puan geriden takip etti.

Serie A

Juventus, seyircisi önünde çıktığı karşılaşmasını 1-0 kazanarak yoluna namağlup devam etti.

Geriye düştüğü maçta Verona’yı 2-1 yenen , zirveden kopmadı.

, Lecce'yi 4-2, de 'yı 5-2 mağlup etti.

Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden ise deplasmanından 2-0 mağlup döndü.

Serie A'nın 12. haftasını 32 puanla geçen Juventus'u, 31 puanla Inter, 24 puanlı takımlar Lazio ve Cagliari izledi.

Bundesliga

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, sahasında oynadığı maçını 3-1 kazandı.

Ligin iddialı takımları arasındaki mücadelede , sahasında 'u 4-0 yendi.

Leipzig, deplasmanda 'i 4-2, da evinde 'u 1-0 mağlup etti.

da Köln deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

3-3 sonuçlanan 04- maçında, ev sahibi ekibin formasını giyen Ozan Kabak, bir gol attı.

Bundesliga'nın 11. haftası sonunda 25 puan toplayan Borussia Mönchengladbach'ı, 21 puana sahip ekipler Leipzig, Bayern Münih ve Freiburg, 20 puanlı Hoffenheim takip etti.

Ligue 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, deplasmanda Brest'i 2-1 yendi.

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Olympique ile Olympique arasındaki maçta gülen taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi Marsilya oldu.

, deplasmanda oynadığı müsabakasını 3-2 kazandı. Angers ise konuk olduğu ile 0-0 berabere kaldı.

Ligue 1'de 13. haftanın ardından puanını 30'a çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 22, Angers ve Saint-Etienne 21 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.