Avrupa'da Türk gecesi

Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahneye çıkıyor.

Avrupa futbolunda bugün hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri heyecanı yaşanacak. Dört Türk kulübünün de sahaya çıkacağı elemelerde günün programı 16.00'da oynanacak Shakhter Karagandy - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla başlayacak.

Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor ve Fenerbahçe de rövanş karşılaşmaları öncesinde avantaj arayacak.

Perde Galatasaray ile açılıyor

Avrupa'daki Türk gecesinde sahaya çıkacak ilk takım Galatasaray olacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Star TV'den yayımlanacak. Sezona Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye eleyerek başlayan Galatasaray, Avrupa Ligi Elemeleri'nin bir önceki turunda İskoçya'nın St.Johnstone takımını kupanın dışına itmişti.

Sarı-kırmızılı takımın Danimarka'daki zorlu sınavını İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.

Mourinho Trabzon'da

Sadece Türk takımları için değil tüm elemelerde günün en önemli maçlarından biri ise Trabzon'da oynanacak. Sezona dünyaca ünlü transferlerle ve şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor sahasında Jose Mourino yönetimindeki Roma'yı konuk edecek.

Abdullah Avcı'nın takımı daha önce eşleştiği hiçbir Türk takımına elenmeyen Portekizli çalıştırıcının takımı eleyebilmek için rövanş öncesinde avantajlı bir skor arayacak. ATV'den yayımlanacak mücadelenin başlama saati 20.30.

Sivasspor'a zorlu rakip

Son iki sezondur Türk futbolunu Avrupa kupalarında temsil eden ve 2. Eleme Turu'nda Petrocub'u, 3. Eleme Turu'nda ise Dinamo Batum'u eleyen Sivasspor ise play off turunda güçlü Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk ediyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak.

Helsinki daha hazır

Sezonu deplasmanda elde ettiği 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle açan Fenerbahçe, Avrupa'daki ilk sınavını HJK Helsinki karşısında verecek.

Finlandiya Ligi'nde geride kalan 16 hafta sonunda 13 galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle zirvede yer alan Helsinki'nin fiziksl olarak çok daha hazır durumda olması sarı-lacivertli takımın maça daha temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

21.45'te başlayacak karşılaşma TV 8'den yayımlanacak.