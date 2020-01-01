Avrupa'da son 10 yılda en çok kupa kazanan 10 takım
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Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de son 10 yılda en çok kupa kazanan takımlar arasında Türkiye'den Galatasaray da yer alıyor.
2010-11 sezonundan itibaren Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında bu liglerin yerel kupaları ve UEFA turnuvalarında en çok kupa kazanan kulüpler şöyle:
|TAKIM
|KUPA
|Paris Saint-Germain
|23
|Barcelona
|20
|Bayern Münih
|19
|Juventus
|17
|Real Madrid
|15
|Manchester City
|14
|Galatasaray
|14
|Manchester United
|9
|Chelsea
|8
|Borussia Dortmund
|7