Süper Lig

Avrupa'da son 10 yılda en çok kupa kazanan 10 takım

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Galatasaray Super Kupa 2019
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Avrupa'nın önde gelen liglerinde son 10 yılda en çok kupa kazanan takımları derliyoruz...

Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de son 10 yılda en çok kupa kazanan takımlar arasında Türkiye'den Galatasaray da yer alıyor.

2010-11 sezonundan itibaren Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında bu liglerin yerel kupaları ve UEFA turnuvalarında en çok kupa kazanan kulüpler şöyle:

TAKIM KUPA
Paris Saint-Germain 23
Barcelona 20
Bayern Münih 19
Juventus 17
Real Madrid 15
Manchester City 14
Galatasaray 14
Manchester United 9
Chelsea 8
Borussia Dortmund 7

 

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