Avrupa'da son 10 yılda en çok kupa kazanan 10 takım

Avrupa'nın önde gelen liglerinde son 10 yılda en çok kupa kazanan takımları derliyoruz...

Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de son 10 yılda en çok kupa kazanan takımlar arasında 'den da yer alıyor.

2010-11 sezonundan itibaren Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında bu liglerin yerel kupaları ve UEFA turnuvalarında en çok kupa kazanan kulüpler şöyle: