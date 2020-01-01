Avrupa'da forma giyen Türk yıldızlar sezona nasıl başladı?

Ligue 1, Serie A, Premier Lig ve Bundesliga'da forma giyen Türk oyuncuların performanslarını mercek altına aldık.

Cengiz Ünder & Çağlar Söyüncü –

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sezon başında transfer olduğu Leicester’da sezonu bu bölümüne kadar beklentileri karşıladı. Premier Lig’de ve ’nde 3’er karşılaşmaya çıkan Cengiz, bu maçlarda 3 asistle takımına katkı sağladı.

Leicester’daki diğer temsilcimiz Çağlar ise şanssız bir dönem geçiriyor. Sezonun ilk 4 karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Çağlar, geçirdiği sakatlık sonrasında formasından uzak kaldı.

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Cenk Tosun –

Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlığın ardından formasından uzun süre uzak kalan Cenk Tosun nihayet sahalara döndü. Everton’ın oynadığı son iki karşılaşmaya kulübede başlayan Cenk, hem hem de karşılaşmalarının ikinci yarılarında şans buldu.

Mert Müldür & Kaan Ayhan –

’da sezonun flaş takımı Sassuolo’nun kadrosunda iki milli futbolcumuz birden yer alıyor. Futbolcularımızdan Kaan Ayhan bu sezon 3’ü ilk 11 olmak üzere 7 Serie A karşılaşmasında forma giydi. Diğer futbolcumuz Mert Müldür de Kaan Ayhan’la eşit sayıda şans buldu.

Merih Demiral –

Serie A’daki bir diğer oyuncumuz Merih de sezona iyi başladı. 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 karşılaşmada forma giyen Merih, sakatlık dönüşünde gösterdiği performansla göz doldurdu.

Hakan Çalhanoğlu –

Yurt dışındaki skorer oyuncularımızdan Hakan Çalhanoğlu da sezona iyi başlayanlardan. Serie A’da 7, Avrupa Ligi’nde ise 4 karşılaşmaya çıkan Hakan, bu karşılaşmalarda 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Tolgay Arslan –

Sezon başında ’den Udinese’ye transfer olan Tolgay Arslan ise kariyerinin en istikrarlı dönemlerinden birini geçiriyor. Sezonun bu bölümüne kadar Serie A’da 6 karşılaşmaya çıkan Tolgay, bu karşılaşmaların tamamına ilk 11’de başladı.

Mert Çetin – Verona

Serie A’daki son temsilcimiz Mert Çetin. Geçtiğimiz sezon ’da fazla şans bulamayan Mert Çetin sezon başında Verona’ya kiralanmıştı. Yeni takımında 3’ü ilk 11 olmak üzere toplam 4 karşılaşmada forma giyen Mert Çetin, gösterdiği performansla Milli Takım’a çağırıldı.

Emre Mor & Okay Yokuşlu –

Geçtiğimiz sezon ’a kiralık olarak gelen ve beklentileri karşılayamaya Emre Mor, Celta Vigo’da ikinci bir şans bulmuş durumda. Emre Mor bu sezon ’da 4’ü ilk 11 olmak üzere 7 karşılaşmada forma giydi.

Celta Vigo’daki bir diğer temsilcim Okay Yokuşlu 2 kez ilk 11’de başladı ve toplamda 4 karşılaşmada sahaya çıktı.

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Enes Ünal –

La Liga’daki bir diğer temsilcimiz Enes Ünal da Emre Mor gibi 7 karşılaşmada forma şansı buldu. Bu karşılaşmaların sadece 2’sine ilk 11’de başlayan Enes, şu ana kadar takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Burak Yılmaz & Zeki Çelik & Yusuf Yazıcı –

Sezonun flaş isimleriyse şüphesiz Lille’de forma giyen Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı. Burak ligde attığı gollerle dikkat çekerken, Yusuf Avrupa Ligi’nde takımını sırtlamış durumda. Ligde 9’u ilk 11 olmak üzere toplam 10 maça çıkan Burak 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. Yusuf Yazıcı ise Avrupa Ligi’nde çıktığı 3 maçta attığı 6 gol ile yıldızlaştı. Genç oyuncu aynı zamanda sonradan oyuna dahil olduğu 8 lig karşılaşmasında 1 gol 1 asistle takımına katkı sağladı. Savunmada görev alan Zeki Çelik ise bu sezon lig ve Avrupa’da toplam 11 maç oynadı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

Ozan Kabak -

’daki temsilcimiz Ozan Kabak ise bu sezon 3 karşılaşmada forma şansı buldu. Sezonun ilk iki karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Ozan, maçında gördüğü kırmızı kartın ardından geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmasında formasına kavuştu.