Belçika Ligi'nde harikalar yaratan Gift Orban'ın gönlü, Arsenal'a transfer olmaktan yana değil.

NE OLDU? 20 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında Stabaek'ten takıma katıldığından beri Gent'te gösterdiği mükemmel performans nedeniyle birçok üst düzey takımla adı anıldı ve çeşitli görüşmelerin yapıldığı söylendi.

Nijeryalı oyuncu, Premier Lig'in tercih ettiği yer olduğunu söylese de Arsenal'ı pek de umursamadığının altını çizdi.

NE SÖYLEDİLER: Orban, Het Nieuwsblad'a yaptığı açıklamada, "Premier Lig'de Manchester United, Manchester City ve Liverpool için oynadığımı hayal ediyorum" dedi ve şunları ekledi:

"Açık konuşmak gerekirse Arsenal'i pek umursamıyorum. Kupa kazanmaktan hoşlanmıyorlar. Arsene Wenger'in başında olduğu 10 yıl boyunca da bu durum böyleydi.

"Futbolcuları alıp daha sonra onları kârla satmayı amaçlıyorlar. Ben oynamak istiyorum. Kupalar için yarışan bir kulüp için mücadele etmek istiyorum."

BÜYÜK RESİM: Orban, Gent'ten ayrılmaya karar verdiğinde muhtemelen en iyi takımları seçecek. Daha önce Norveç ekibi Stabaek için 24 maçta 19 gol attıktan sonra, Belçika ekibinde 20 maçta 20 inanılmaz gol kaydetti.

Genç oyuncunun Arsenal'ı umursamıyorum açıklaması, kulübün şampiyonluk yarışında Manchester City'nin gerisine düşmesinden sonra geldi.

Topçular, şampiyonluk yarışında Manchester City'nin 8 puan önünde olmasına rağmen son haftalarda üst üste yaptıkları hatalarla Premier Lig'i ikinci sırada bitirecekler.

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SIRADA NE VAR? Orban, Gent önümüzdeki hafta Pro League play-off maçlarında Westerlo ile karşılaştığında takımının en önemli kozlarından birisi olacak.