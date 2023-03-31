Fransız basını Avrupa’nın en çok kazanan teknik direktörlerini açıklarken, zirvede Arjantinli çalıştırıcı yer aldı.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L’Equipe Avrupa’nın en çok kazanan teknik direktörlerini açıkladı. Premier Lig’in en çok kazanan teknik direktörü son iki sezonun şampiyonu Manchester City’nin Katalan menajeri Pep Guardiola olurken, Avrupa’nın en çok kazananı ise Atletico Madrid’i elit bir takıma dönüştüren Arjantinli futbol adamı Diego Simeone oldu.

Simeone’nin aylık kazancı 2.83 milyon euroyu bulurken, Guardiola ise Simeone’yi aylık yaklaşık 1 milyon euro geriden takip etti. Listenin üçüncü sırasında aylık 1.49 milyon euroluk geliriyle Liverpool’u yıllar sonra Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Jürgen Klopp yer alırken, Brighton’dan ayrılan ve Chelsea’nin başına geçse de eleştirilerin hedefi haline gelen Graham Potter da aylık 1.13 milyon euroluk maaşıyla üst sıralarda yer aldı.

En az kazanan Will Still

Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti ayda 910 bin euro kazanırken, La Liga’da şampiyonluğa koşan Barcelona’nın genç çalıştırıcısı Xavi ise ayda 320 bin euroluk kazancıyla Ancelotti’nin oldukça gerisinde kaldı. Serie A’nın en çok kazanan teknik direktörü Juventus’un çalıştırıcısı Max Allegri olurken, Mourinho ise ayda 770 bin euroluk kazancıyla üçüncü oldu.

Ligue 1’de şampiyonluğa koşan PSG’nin sezon sonunda görevden alınmasına kesin gözüyle bakılan teknik direktörü Christophe Galtier ayda 665 milyon euro kazanırken, Reims’in henüz Pro lisans sahibi olmayan 30 yaşındaki teknik direktörü Will Still ise ayda 18 bin 500 euroluk kazancı ile Fransa’nın en üst liginin en az kazanan teknik direktörü olarak dikkat çekiyor.