Beşiktaş’ın attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken genç golcüsü Avrupa’nın birçok dev kulübünü peşinden sürüklüyor.

Beşiktaş adına kötü geçen sezonun en etkileyici ismi olmayı başaran genç golcü Semih Kılıçsoy’un talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak İstanbulspor karşısında genç yaşına rağmen usta işi bir son vuruşla takımını öne geçiren 18 yaşındaki oyuncu bu sezonki gol sayısını dokuza yükseltirken, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girmeyi de başardı.

Sabah’ta yer alan haberde başta yardımcı antrenörlüğünü Nuri Şahin’in yaptığı Dortmund olmak üzere Leipzig, Frankfurt, Atletico Madrid, Arsenal, Tottenham ve Juventus’un Semih için sezon sonunu beklediğini öne sürdü.

Bir yıl daha Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Habere göre transfer tekliflerine şu anda kapalı olan Semih bir yıl daha Beşiktaş forması giymeyi arzularken, şu an için transferi düşünmüyor.

Vincenzo Montella tarafından önümüzdeki yaz düzenlenecek EUR0 2024 kadrosuna dahil edilmesi beklenen Semih, Avrupa U19 Şampiyonası’nda da üç maçta üç gol atmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Geçen sezon U19 Ligi’nde 17 karşılaşmaya 18 gol sığdırmayı başaran genç oyuncunun önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vurmasına kesin gözüyle bakılıyor.