Robert Lewandowski’nin boşluğunu dolduramayan yıldız oyuncu, yeni sezonda Thomas Tuchel’in kadrosunda yer almayacak.

Büyük umutlarla transfer olduğu Bayern Münih’te büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ve yaşatan Senegalli yıldız Sadio Mane’nin yaz transfer döneminde Alman ekibinden ayrılması beklenirken, oyuncunun transfer olabileceği adresler de netleşmeye başladı.

Mirror’da yer alan haberde Mane’nin yeni sezonda Thomas Tuchel yönetiminde çalışmayacağı kaydedilirken, çok sayıda Avrupa devinin oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'a gidebilir

Premier Lig’de Liverpool formasıyla iz bırakan Mane’nin durumunu yakından takip eden Manchester United’ın yıldız oyuncu için teklif sunmaya hazırlandığı belirtilirken, Newcastle United da oyuncunun potansiyel adreslerinden biri olabileceği vurgulandı. Mane daha önce yaptığı açıklamada geçmişte United’a katılmaya çok yakın olduğunu ancak bu transferin gerçekleşmediğini söylemişti.

Öte yandan yaz transfer döneminde Lionel Messi ve Neymar ile yollarını ayırması beklenen PSG’nin de takibinde olan Mane, Fransız ekibinin de yolunu tutabilir.

Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Inter de Romelu Lukaku’nun Chelsea’ye dönecek olması nedeniyle Mane’yi alternatiflerinden biri olarak görürken, Chelsea ve Suudi Arabistan seçenekleri de Senegalli yıldızın bir sonraki seçeceği olabilir.