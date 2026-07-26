Paris Saint-Germain'in henüz 18 yaşındaki Senegalli yıldızı İbrahim Mbaye, bu yazki transfer pazarının en çok aranan genç oyuncularından biri konumunda.

Nakleden RMC Sport'a göre, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Chelsea son dönemde Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusunun durumunu sordu.

Paris ekibi oyuncunun ayrılığını tamamen dışlamasa da, ancak olağanüstü bir teklif alması durumunda müzakerelere sıcak bakacak.

Haberlere göre, Paris Saint-Germain yönetimi genç yıldızının değerini 50 milyon avronun üzerinde biçiyor; bu da potansiyeline duydukları büyük güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İbrahim Mbaye kısa süre önce Jorge Mendes'in yönettiği ve aralarında Warren Zaïre-Emery, João Neves ve Vitinha'nın da bulunduğu birçok Paris Saint-Germain oyuncusunu temsil eden Gestifute ajansına katıldı. Bu durum, genç Senegalli millî oyuncunun geleceğine ilişkin spekülasyonları artırdı.

Mbaye'nin, Fransız takımının hücum hattında Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ve Bradley Barcola gibi birçok oyuncunun bulunması nedeniyle Paris Saint-Germain'de tam anlamıyla fırsat bulamadığını da belirtmek gerekir.



