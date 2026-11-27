Alejandro Balde'nin geleceği, Barcelona'nın önümüzdeki devre arası transfer döneminde karara bağlaması gereken dosyalardan biri olacak.

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Konuya ilişkin Sport gazetesinin haberine göre Balde, teknik direktör Hansi Flick'in planlarındaki yerini büyük ölçüde kaybetti ve bu durum, Avrupa'nın birçok büyük kulübünün dikkatinden kaçmadı.

Barcelona, Balde'nin önümüzdeki ocak ayında ayrılmasına kapıyı kapatmıyor. Ancak kulüp, transferi onaylamak için bir şart öne sürüyor: Önce kanatta takıma yardımcı olabilecek ya da Gerard Martín'e sol bek mevkisinde forma şansı tanıyacak solak bir stoperin transferinin tamamlanması.

Katalan kulübünün sportif yönetimi, uygun bir alternatifin transferini garanti altına almadan sezon ortasında savunma hattını zayıflatmak istemiyor.

Solak bir stoperin gelişi, Hansi Flick'e stoper bölgesinde ek seçenekler sunacak ve sol bek mevkisinde Gerard Martín'e daha fazla güvenmesine olanak tanıyacak.

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Dolayısıyla Barcelona, ister maaş limitinde alan açmak ister transfer piyasasında başka anlaşmaları kolaylaştırmak olsun, oyuncunun ayrılığından elde edebileceği faydalar ne olursa olsun Balde'nin geleceği konusunda acele etmeye niyetli değil.

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Öte yandan Jorge Mendes şimdiden harekete geçti. Portekizli menajer, oyuncusunun durumunun farkında ve önündeki çeşitli alternatifleri değerlendiriyor.

Milan ve Juventus'un Balde'yi kadrosuna katma konusundaki açık ilgisiyle birlikte İtalya, son günlerde giderek öne çıkan adreslerden biri haline geldi.

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Corriere dello Sport'un haberine göre Milan, devre arası transfer döneminde mali açıdan büyük bir transferi gerçekleştirmesine imkân tanıyacak bir formül üzerinde çalışıyor.

İtalyan gazetesi, Balde transferinin tahmini bedelini 50 milyon euro olarak belirledi. Bu, Lombardiya ekibinin tek seferde karşılaması zor bir rakam.

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Milan'ın ofislerinde masada olan formül, oyuncunun sezon sonuna kadar bedelli olarak kiralanması ve anlaşmaya, kulübe satın alma opsiyonu tanıyan ve belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelebilecek bir maddenin eklenmesi.

Aynı bilgilere göre yıllık yaklaşık 6 milyon euro olan oyuncunun maaşı da pazarlık yapılması gereken konulardan biri olacak.

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Jorge Mendes'in Milan ile mükemmel bir ilişkisi bulunuyor ve bu durum iki taraf arasındaki görüşmeleri kolaylaştırabilir.

İtalyan kulübü, Pervis Estupiñán'ın performansının yarattığı soru işaretleri ve teknik direktör Rúben Amorim'e bu mevkide ek seçenekler sunma ihtiyacı nedeniyle sol bek takviyesini en büyük öncelik olarak görüyor.

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Balde'yi takip eden tek büyük İtalyan kulübü Milan değil. Juventus da oyuncuyu önümüzdeki ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor.

Teknik direktör Luciano Spalletti, Andrea Cambiaso ve Juan Cabal'ın dalgalı performansları nedeniyle takımının savunmasının sol tarafını güçlendirmek istiyor ve Barcelona'nın oyuncusunun anında katkı sağlayacak fiziksel ve teknik özelliklere sahip olduğunu düşünüyor.

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Milan ile Juventus arasındaki farklardan biri, Balde'yi kesin olarak satın alma taahhüdüne ne ölçüde hazır oldukları olabilir.

Her halükârda Barcelona, bu tür bir anlaşmanın devre arası transfer döneminde kendi hedeflerine ulaşmasına ne ölçüde yardımcı olabileceğini değerlendirmek zorunda kalacak.

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Balde, İngiltere'de de büyük ilgi görüyor. Liverpool, Manchester United ve Tottenham, önümüzdeki haftalarda yaşanabilecek gelişmeleri takip ediyor.

Jorge Mendes, Liverpool ve Manchester United ile şimdiden görüşmeler yaptı ve olası transferin mali şartlarını iki kulübe iletti.

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Barcelona, oyuncunun 30 milyon euroya yakın bir bedelle kesin satış yoluyla ayrılmasını tercih ediyor. Ancak kiralayan kulübün sol bekin maaşının tamamını üstlenmesi ve böylece Barcelona'nın bu maaşı bordrosundan tamamen çıkarabilmesi şartıyla satın alma opsiyonlu bir kiralık anlaşmayı da dışlamıyor.