Aurelien Tchouameni: Real Madrid'de oynamak için her şeyi yapardım
Fransa Milli Takımı'nın yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan genç orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, Real Madrid'in yanı sıra PSG'den de teklif almasına rağmen Fransız ekibini geri çevirdiğini açıkladı. Livepool'un da kadrosuna katmak istediği oyuncu karar aşamasında Real Madrid'in başarılarından etkilendiğini söyledi.
Tchouameni ne söyledi?
"İlk başta öne çıkan takım Liverpool'du. Sonra Real Madrid geldi. O andan sonra kafamda her şey netti.
Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Eğer büyük şeyler başarmak ve spor tarihine adınızı yazdırmak istiyorsanız orada olmalısınız.
Bu yüzden bir saniye bile tereddüt etmedim. Menajerime Real Madrid beni istediği sürece oraya gitmek için her şeyi yapacağımı söyledim.
PSG teklif yaptığında mutlu olsam da o an kararımı çoktan vermiştim. Real Madrid'den başka bir şey düşünmüyordum"
100 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan Tchouameni hiç şüphesiz Paul Pogba ve N'Golo Kante'nin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği Dünya Kupası'nda Fransa orta sahasının en önemli isimlerinden biri olacak. Bu sezon Real Madrid formasıyla 18 maça çıkan oyuncu, kısa sürede Carlo Ancelotti'nin vazgeçilmezlerinden olmayı başarmıştı.
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