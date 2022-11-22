Aurelien Tchouameni: Real Madrid'de oynamak için her şeyi yapardım

Fransa Milli Takımı'nın yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan genç orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni, Real Madrid'in yanı sıra PSG'den de teklif almasına rağmen Fransız ekibini geri çevirdiğini açıkladı. Livepool'un da kadrosuna katmak istediği oyuncu karar aşamasında Real Madrid'in başarılarından etkilendiğini söyledi.

"İlk başta öne çıkan takım Liverpool'du. Sonra Real Madrid geldi. O andan sonra kafamda her şey netti.

Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Eğer büyük şeyler başarmak ve spor tarihine adınızı yazdırmak istiyorsanız orada olmalısınız.

Bu yüzden bir saniye bile tereddüt etmedim. Menajerime Real Madrid beni istediği sürece oraya gitmek için her şeyi yapacağımı söyledim.

PSG teklif yaptığında mutlu olsam da o an kararımı çoktan vermiştim. Real Madrid'den başka bir şey düşünmüyordum"