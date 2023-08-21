Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea'den Galatasaray'a imza atan Hakim Ziyech'in sonunda Mavilere veda edebilmesini tiye aldı.

Aubameyang, Chelsea'ye gönderme yaptı

Ziyech, Galatasaray'a transfer oldu

Daha önceki iki transfer girişimi başarısız olmuştu

NE OLDU? Hakim Ziyech, Chelsea'den Galatasaray'ın yolunu tuttu fakat bu zamana kadar Mavilerden ayrılmak için yaptığı birçok girişim başarısız olmuştu. Pierre-Emerick Aubameyang sonunda Chelsea'den ayrılmayı başaran Ziyech'in transferi üzerinden İngiliz ekibine gönderme yaptı. Aubameyang, Instagram’da eski takım arkadaşının Galatasaray'a imza attığı fotoğrafının üzerine, "En iyi dileklerimle kardeşim, free Hakim (Hakim'i serbest bırak)" yazan bir paylaşım yaparak yaşananları tiye aldı.

Instagram

BÜYÜK RESİM: Ziyech, geçtiğimiz Ocak ayında Paris Saint-Germain'e gitmek için kolları sıvamıştı ancak Chelsea'nin evrakları zamanında teslim etmemesi üzerine planları suya düştü. Ardından Al Nassr, Ziyech için devreye girdi fakat bu kez Suudi Arabistan kulübünün teklifini düşürmesi problem yarattı.

ZIYECH İÇİN SIRADA NE VAR? Ziyech, Trabzonspor maçında tribünlerde yer alarak taraftara merhaba dedi. Galatasaray'ın 26 Ağustos'ta oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasında bu kez sahada yer alabilir.