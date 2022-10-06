Aubameyang, Chelsea'nin ilgilendiği Rafael Leao'ya hayran kaldı: "İnanılmaz"

Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan'ı 3-0 yendiği maçın ardından Rafael Leao'ya övgüler yağdırdı.

Chelsea'nin ilgilendiği Leao, Stamford Bridge'e geldi

Milan mağlup olurken hayal kırıklığına uğradı

Ama yine de Aubameyang'ı çok etkiledi

NE OLDU? Chelsea, Stamford Bridge'de zafere koşarken Leao, Milan adına parlayan tek isimdi. Aubameyang, Chelsea'nin yakından ilgilendiği Leao'ya hayran kaldı.

NE SÖYLENDİ? 33 yaşındaki yıldız Leao'ya Tuttomercatoweb aracılığıyla iltifat etti: "İnanılmaz bir oyuncu, gerçekten etkileyici. Çok hızlı, güçlü, her an fark yaratabilir. Söyleyecek başka bir şey yok. inanılmaz."

Aubameyang, Milan takımını da değerlendirdi: "Karşılaşması zor bir takım, çok iyi futbol oynuyorlar. Doğruyu söylemek gerekirse, bu kadar güçlü olmamızı beklemiyordum ama ben dün onları yenmek için doğru yoğunluğa sahip olduğumuzu düşünüyorum."

BÜYÜK RESİM: Leao, Stefano Pioli'nin ekibini 11 gol ve 10 asistle Serie A şampiyonluğuna taşıdı. Formu, yaz boyunca Chelsea'ye transferiyle ilgili ağır spekülasyonlara yol açtı, ancak bağlantılar haberlere çıkmaya devam ederken bir transfer gerçekleşmedi.

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LEAO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli forvet, önümüzdeki hafta Milan'ın Chelsea'yi San Siro'da ağırladığı akşam takımını galibiyete taşımayı planlıyor.