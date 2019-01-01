Atletico'dan Insigne için 50 milyon euro

Atletico Madrid'in Napoli'nin sol açığı Lorenzo Insigne için 50 milyon euro önerdiği iddia edildi.

İtalyan gazetesi Il Mattino'da yer alan habere göre , Lorenzo Insigne'nin transferi için ile temasa geçti.

İspanyol ekibi 27 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro verebileceğini iletirken, Napoli ise bu şartlarda transfere sıcak bakmıyor.

Habere göre Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Insigne için 100 milyon euro istiyor.

Insigne ile teknik direktör Carlo Ancelotti arasında soğuk rüzgârlar esmişti.

Ancelotti, 'e 1-0 yenildikleri maçta Insigne'yi ikinci yarının başında oyundan almış, Insigne ise yedek kulübesine oturmayarak değişikliğe tepki göstermişti.

Atletico Madrid, bu sezon 38 resmi maçta 13 gol atıp 7 de asist yaptı.