Diego Simeone, İspanyol ekinden ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yakın gelecekte İtalya’ya dönme arzusu olduğunu açıkladı. Takımının Şampiyonlar Ligi’nde Inter karşısında elde ettiği galibiyetin önemine değinen Arjantinli çalıştırıcı, bu galibiyetten çıkartılması gereken birçok ders olduğunu söyledi. Teknik direktörlük kariyerinde Catania ile kısa bir Serie A macerası bulunan Simeone, futbolculuk yıllarında da Inter ve Lazio’nun formalarını giymişti.

İtalya'yı özlüyor

Atletico'nun Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması öncesinde Calciomercato’ya konuşan Simeone, ilk olarak Inter karşısında alınan galibiyetin takımın özgüvenine katkısına değinirken, “Inter’e karşı oynadığımız maç, bu zorlu yarışta ilk sekize karşı devam edebilecek güce sahip olduğumuzu anlamamızı sağladı” ifadelerini kullandı. Fransız yıldız Antoine Griezmann’ın önemi hakkında da konuşan Simeone, “Griezmann sahip olduğumuz en önemli oyuncu, takım onun nitelikleri etrafında dönüyor ve o da ona ihtiyacımız olduğunu biliyor” dedi.

Günün birinde Serie A’ya dönebileceğinin de altını çizen Simeone, “Atletico Madrid ile olan sözleşmem 2027 yılına dek sürüyor. Bu yüzden herhangi bir tarih veremem ama İtalya’ya dönmek istiyorum çünkü orada kendimi iyi hissettim ve Catania’da çalıştığım dönemde bir antrenör olarak çok şey öğrendim” ifadelerini kullandı.