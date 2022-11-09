Sloven file bekçisi, takımın mental anlamda hiç sağlıklı bir dönemden geçmediğinin altını çizdi.

Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak, takımın son dönemde yaşadığı form düşüklüğünü mental sebeplere bağladı.

Sloven eldiven, takımın moral ve motivasyonunun yerlerde olduğunu vurguladı.

Oblak, oyuncu grubunun psikolojisinin bozuk olduğunu itiraf etti.

Ne söylendi?

Son dönemdeki kötü gidişatı yorumlayan tecrübeli kaleci, "Psikolojik olarak iyi durumda değiliz" yorumunu yaptı.

Atletico Madrid'in 2022-23 sezonu performansı

Diego Simeone'nin öğrencileri, La Liga'da Mallorca maçı öncesinde 24 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Başkent ekibi, ligde çıktığı son iki maçta beş puan kaybetti. Ancak bu sezon Atletico Madrid taraftarları, en büyük hayal kırıklığını Avrupa kupalarında yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Porto, Club Brugge ve Bayer Leverkusen ile mücadele eden Diego Simeone'nin takımı, grubu sonuncu tamamladı.

Atleti, altı karşılaşmada bir galibiyet iki beraberlik elde etti.

Oblak'ın bu çıkışının ardından takımın performansının değişip değişmeyeceği ve bununla birlikte Simeone'nin takımdaki geleceği merak ediliyor.