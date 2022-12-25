A Millî Takım'ın tecrübeli stoperi, La Liga devi Atletico Madrid'in formasını giymek üzere.

Leicester City'de son dönemde forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, Premier Lig kulübüyle yol ayrımında.

Brendan Rodgers'ın gözünden düşen A Millî Takım stoperinin yeni adresi La Liga oluyor.

Çağlar'ın Atletico Madrid ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Detaylar neler?

Gazeteci Nicolo Schira, Leicester City stoperinin Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardığını söyledi.

Transferin temmuz ayında tamamlanması bekleniyor, ancak Atletico mevcut kadrodan bir stoperini gönderirse bu hamleyi ocak ayında yapacak.

Çağlar Söyüncü'nün Leicester City kariyeri

2018 yılında Bundesliga ekibi Freiburg'dan Leicester City'e transfer olan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Premier Lig kulübüyle toplamda 125 kez sahaya çıktı.

Çağlar, 125 karşılaşmada üç gol atıp iki asist yaparken özellikle ilk iki sezonda performansıyla adından söz ettirdi.

Tecrübeli stoperin Leicester ile sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor.