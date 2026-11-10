Diego Simeone, Atletico Madrid'in orta sahasını ağır toplu bir transferle güçlendirme umudunu kaybetmedi. İspanyol teknik adam, Arsenal oyuncusu Martin Zubimendi'yi, oyuncunun İngiliz kulübündeki rolünün azalmasından yararlanarak, önümüzdeki kış transfer dönemi öncesinde olası hedefleri arasına koydu.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, İspanya Ulusal Radyosu'na (RNE) dayandırdığı haberinde, Mateu Alemany'nin Atletico Madrid kadrosunun hâlâ takviyeye ihtiyaç duyduğunu düşündüğünü ve orta sahayı güçlendirmek için Zubimendi'yi ilgi çekici bir hedef olarak belirlediğini aktardı.

Eski Real Sociedad oyuncusu, son dönemde Arsenal kadrosundaki ilk 11 yerini kaybetti. Bu durum, aralarında yakın zamana kadar kendisini takip eden Real Madrid'in de bulunduğu başka kulüplerin de ilgisi altında, daha fazla süre bulma arayışıyla ayrılma fikrine açık olmasına yol açıyor.

Zubimendi, kendisini orta saha için güçlü bir katkı olarak gören Simeone'nin beğenisini kazanıyor. Simeone, oyuncunun yeteneklerinden Pablo Barrios'un yanında yararlanmayı hayal ediyor; ancak birçok Avrupa kulübünden beklenen rekabet göz önüne alındığında transferi tamamlamak kolay olmayacak.

Bu bağlamda, İspanyol radyosu geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı Arsenal ile anılan Julian Alvarez'in geleceğine de değindi ve iki oyuncuyu birlikte kapsayacak hareketlerin mümkün olabileceğini, ister tek bir transferle gitmeleri ister bir takas anlaşmasına dahil olmaları şeklinde, belirtti.

Bununla birlikte, Zubimendi ve Alvarez'in ters yönde transfer olması senaryosu, transfer piyasasında taşıyabileceği sürprizlere rağmen, şimdilik zayıf bir ihtimal olarak kalıyor.