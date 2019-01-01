Transferler
Transfer

Atletico Madrid, Alvaro Morata'yı kiraladı

Son güncelleme
Yorum()
Atlético de Madrid
Atletico Madrid, Chelsea'de forma giyen Alvaro Morata'yı bir buçuk yıllığına kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

Atletico Madrid'den yapılan yazılı açıklamada, Chelsea ile varılan anlaşma sonrasında doktor kontrolünden geçen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Alvaro Morata ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Morata'nın salı günü yeni takımında antrenmana çıkacağı bildirildi.

Morata, 2010 - 2014 yıllarında Real Madrid'de forma giydikten sonra 2014 - 2016 yıllarında Juventus'ta oynadı. Daha sonra tekrar Real Madrid'e dönen Morata, 2017'de de Chelsea'ye transfer olmuştu. İspanyol futbolcu, bu sezon Chelsea'nin ligde 10 maçında forma giyip 5 gol attı.

 

Editörün Seçtikleri

Sonraki haber:
Asya Kupası'nda ilk finalist Japonya
Sonraki haber:
Diego Reyes Leganes'e kiralandı! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 28 Ocak
Sonraki haber:
Leroy Fer kimdir?
Sonraki haber:
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Paul Onuachu kimdir?
Sonraki haber:
Espanyol, Çin Ligi gol kralı, Wu Lei'yi transfer etti
Kapat