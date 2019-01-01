Atletico Madrid, Alvaro Morata'yı kiraladı
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Atlético de Madrid
Atletico Madrid'den yapılan yazılı açıklamada, Chelsea ile varılan anlaşma sonrasında doktor kontrolünden geçen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Alvaro Morata ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Morata'nın salı günü yeni takımında antrenmana çıkacağı bildirildi.
Morata, 2010 - 2014 yıllarında Real Madrid'de forma giydikten sonra 2014 - 2016 yıllarında Juventus'ta oynadı. Daha sonra tekrar Real Madrid'e dönen Morata, 2017'de de Chelsea'ye transfer olmuştu. İspanyol futbolcu, bu sezon Chelsea'nin ligde 10 maçında forma giyip 5 gol attı.