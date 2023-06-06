Beşiktaş Futbol Takımı'nda 10 yıldır forma giyen Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a veda organizasyonu düzenlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 40 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Arabam.com Konyaspor ile oynanacak maçın ardından bitecek.

Tecrübeli futbolcu için siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde veda etkinliği düzenledi. Organizasyona kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip, futbolcular ile BJK Nevzat Demir Tesisleri personeli katıldı.

"Herkese çok teşekkür ederim.

Bu kapıdan girdiğimden beri 10 sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır.

Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi.

Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer.

Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım.

Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."