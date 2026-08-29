Ateşli bir başlangıç: UEFA, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçlarının tarihlerini açıkladı

2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kurası, Real Madrid'e zorlu eşleşmeler getirdi.

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), bugün cumartesi günü maçların tarihlerini açıkladı. Buna göre Real Madrid, yoluna "Santiago Bernabeu" stadında Inter'e karşı zorlu bir mücadeleyle başlayacak.

Real Madrid'in maç takvimi tam olarak şöyle:

8 Eylül

Real Madrid - Inter (Santiago Bernabeu).

14 Ekim

Roma - Real Madrid (deplasman).

21 Ekim

Real Madrid - Leipzig (Santiago Bernabeu).

4 Kasım

AEK Atina - Real Madrid (deplasman).

24 Kasım

Real Madrid - PSV (Santiago Bernabeu).



9 Aralık

Arsenal - Real Madrid (deplasman).

19 Ocak

Real Madrid - LASK (Santiago Bernabeu).

27 Ocak

Shakhtar Donetsk - Real Madrid (deplasman).



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Bu kura, 36 takımın tek bir lig aşamasında yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nin yeni sistemi kapsamında gerçekleşti. Bu sisteme göre her takım, her torbadan iki maç olmak üzere, biri kendi sahasında diğeri deplasmanda olacak şekilde 8 farklı rakiple 8 maç oynuyor.

İlk sekiz sırayı elde eden takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24 arasında yer alan takımlar son 16 turundaki kalan koltuklar için gidiş-dönüş sistemiyle bir play-off oynuyor. 25. sıradan sona kadar yer alan takımlar ise Avrupa Ligi'ne geçemeden turnuvaya veda ediyor.