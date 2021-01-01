Atalanta Papu Gomez'in yerini Viktor Kovalenko ile doldurdu

Atalanta, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona eren Viktor Kovalenko'yu renklerine bağladı.

Son yıllarda Avrupa futboluna ucuz transferleriyle damga vuran Atalanta, halkaya bir yenisini daha ekledi.

Serie A ekibi, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Viktor Kovalenko ile anlaşmaya vardı.

Ukraynalı oyuncu, Atalanta ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Başarılı orta saha oyuncusu, Shakhtar'ın altyapısında yetişti ve bu kulübün A takımı dışında başka bir ekipte forma giymedi.

24 yaşındaki Kovalenko bu sezon forma giydiği 11 maçta 4 gole imza attı.