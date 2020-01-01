Atalanta gözünü 100 gol barajına dikti

Ligde 93 gole ulaşan Atalanta, 100 gol barajına yaklaştı. Bergamo ekibinin önünde 5 maç kaldı.

'da 33. hafta sonunda 93 gole ulaşan , 100 gol barajına çok yakın.

Bresica'yı 6-2 deviren Bergamo ekibi, kalan 5 maçta 7 gol atarsa 100 gole ulaşmış olacak. Peki bu gol sayısı Serie A'dda rekor mu? Hayır, tarihte 125 gollü ve 118 gollü da bulunuyor.

1940'lı yıllarda İtalya'da fırtına gibi esen Torino, 1946-47 sezonunda Serie A’yı 104 golle şampiyon olarak tamamlamıştı. Torino ekibi, ertesi sezon yeni bir rekor kırarak bu sefer 125 gol kaydetti ve şampiyonluğu bir kez daha elde etti.

Daha fazla takım

1948'den bu yana da bu rekor kırılamadı. Ancak yaklaşanlar oldu. 1949-50 sezonunda Milan 118 gol atmıştı. Ancak kırmızı-siyahlılar o sezon ikinci olarak şampiyonluğu 'a kaptırmıştı.

Son dönemde 100 gol barajına en çok yaklaşan takım ise 2016-17 sezonunda 'ydi. Güney ekibi, o yıl Serie A’yı üçüncü bitirirken 94 gol atmayı başarmıştı.

Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan takımlar:



1⃣ - 34 maç, 100 gol

2⃣ Atalanta - 33 maç, 93 gol

3⃣ - 35 maç, 91 gol pic.twitter.com/tuirRR18vr — mackolik (@mackolik) July 15, 2020

Bergamo ekibi bu sezon Avrupa'nın da en golcü takımı olabilir.

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'da Bayern Münih 100 golle sezonu tamamladı. Ancak Alman devinin ligde 34 maç yaptığını not olarak düşelim.

Premier Lig'de 3 maçı kalan Manchester City ise 91 golde.