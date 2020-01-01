Atalanta gözünü 100 gol barajına dikti
Serie A'da 33. hafta sonunda 93 gole ulaşan Atalanta, 100 gol barajına çok yakın.
Bresica'yı 6-2 deviren Bergamo ekibi, kalan 5 maçta 7 gol atarsa 100 gole ulaşmış olacak. Peki bu gol sayısı Serie A'dda rekor mu? Hayır, tarihte 125 gollü Torino ve 118 gollü Milan da bulunuyor.
1940'lı yıllarda İtalya'da fırtına gibi esen Torino, 1946-47 sezonunda Serie A’yı 104 golle şampiyon olarak tamamlamıştı. Torino ekibi, ertesi sezon yeni bir rekor kırarak bu sefer 125 gol kaydetti ve şampiyonluğu bir kez daha elde etti.
1948'den bu yana da bu rekor kırılamadı. Ancak yaklaşanlar oldu. 1949-50 sezonunda Milan 118 gol atmıştı. Ancak kırmızı-siyahlılar o sezon ikinci olarak şampiyonluğu Juventus'a kaptırmıştı.
Son dönemde 100 gol barajına en çok yaklaşan takım ise 2016-17 sezonunda Napoli'ydi. Güney ekibi, o yıl Serie A’yı üçüncü bitirirken 94 gol atmayı başarmıştı.
Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan takımlar:— mackolik (@mackolik) July 15, 2020
1⃣ Bayern Münih - 34 maç, 100 gol
2⃣ Atalanta - 33 maç, 93 gol
3⃣ Manchester City - 35 maç, 91 gol pic.twitter.com/tuirRR18vr
Bergamo ekibi bu sezon Avrupa'nın da en golcü takımı olabilir.
Bundesliga'da Bayern Münih 100 golle sezonu tamamladı. Ancak Alman devinin ligde 34 maç yaptığını not olarak düşelim.
Premier Lig'de 3 maçı kalan Manchester City ise 91 golde.