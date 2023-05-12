Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Ispanyol yıldız gelecek sezon Premier Lig’de boy gösterebilir.

Unai Emery’nin göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yaşayan ve Premier Lig’de üst sıraları zorlayan Aston Villa, Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Marco Asensio’yu kadrosuna katmanın hazırlıklarını yapıyor. The Athletic’te yer alan habere göre İngiliz ekibi oyuncunun takımıyla olan sözleşmesini uzatmaması için cazip bir teklif sunacak.

Daily Mail'de yer alan habere göre Emery’nin takımının hücum seçeneklerini fazlalaştırmak adına bu transferde son derece istekli olduğu kaydedilirken, kulübün yeni futbol direktörü Mateu Alemany de temaslarını sürdürüyor.

İtalyanlar da istiyor

Geçen yaz bedelsiz olarak Boubacar Kamara’yı renklerine katan Aston Villa’nın bu yaz da bu tarz bedelsiz yıldızlara odaklanması beklenirken, Asensio’yu ikna turları sürüyor.

Real Madrid’de kalmak istemesine rağmen birçok Premier Lig takımının yanı sıra bazı Serie A takımlarından da teklif alan Asensio, bu sezon La Liga’da foram giydiği 27 maça sekiz gol sığdırırken altı da asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon 10 gol atan 27 yaşındaki oyuncu takımının Carlo Ancelotti yönetimindeki şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerden olmuştu.