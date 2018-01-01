Aston Villa, Gary Cahill'i kiralamaktan vazgeçti

Bir dönem Galatasaray'ın da listesinde yer alan Gary Cahill, Premier Lig'den ayrılmak istemiyor.

Premier Lig'de büyüleyici bir sezon geçiren Chelsea, devre arası transfer döneminde de sıcak günler geçiriyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre Aston Villa, uzun süredir görüşmelerde bulundukları Chelsea'nin tecrübeli savunma oyuncusu Gary Cahill'i kiralamaktan vazgeçti.

Aston Villa, bir dönem Galatasaray'ın da kiralamak için çalışmalar yürüttüğü oyuncunun maddi açıdan kendilerini zorlayacağı gerekçesiyle bu transferi rafa kaldırdı.

Championship'te yer alan Aston Villa, savunmadaki sorununu 33 yaşındaki yıldızla çözüme kavuşturmanın hayalini kuruyordu.

Ayrıca haberde Gary Cahill'in yakın çevresine, Premier Lig'de yer almayan bir takımda forma giymek istemediğini sık sık dile getirdiği de iddia edildi.