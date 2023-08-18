Aston Villa, İtalyan kanat oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı.

Premier Lig ekibi Aston Villa, bir süredir takipte olduğu Nicolo Zaniolo'yu sonunda kadrosuna kattı. Villa, İtalyan kanat oyuncusunu bir yıllığına kiraladı.

Aston Villa'nın açıklamasında neler söylendi?

İngiliz kulübü, transferi resmî web sitesinden şu sözlerle duyurdu:

"Aston Villa, İtalyan uluslararası futbolcu Nicolò Zaniolo'nun kiralık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar.

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"24 yaşındaki oyuncu, vize başvurusunun başarılı olması şartıyla Galatasaray'dan Villa'ya transfer oldu.

"Geçen sezon İstanbul kulübüyle lig şampiyonu olan Zaniolo, çıkışını 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandığı AS Roma'da yaptı.

"Roma'daki ilk sezonunda, orta saha oyuncusunun etkileyici performansı onun 2018/19 sezonunda Serie A Yılın Genç Oyuncusu Ödülü'nü kazanmasını sağladı."

Galatasaray ne dedi?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada kiralık anlaşmanın detayları şu sözlerle aktarıldı:

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

"Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

"Ayrıca, Aston "Villa FC ‘ye futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir."