2022 Dünya Kupası kutlamalarındaki tavırlarından dolayı Arjantinli kalecinin başı dertte.

2022 Dünya Kupası'nın süperstarı Lionel Messi kadar olmasa da bu turnuvada en fazla öne çıkan isimlerden biri Emiliano Martinez oldu.

Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi, büyük zaferin ardından yaptığı kutlamalarla gündeme oturdu ve birçok eleştiri aldı.

Tecrübeli eldiven, şimdi o hareketlerinin cezasını çekme tehlikesiyle karşı karşıya.

İddialar neler?

Fichajes, Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin Emiliano Martinez'den şikâyetçi olduğunu ve Arjantin'in zaferinde yaptığı kutlamaların ardından, kulübü kaleciyi satmak için ikna etmeye çalıştığını iddia etti.

Aston Villa, Martinez'i gönderirse son Dünya Kupası formu göz önüne alındığında kaleciden iyi bir gelir elde edebilir.

Unai Emery ne demişti?

Aston Villa'nın yeni hocası, Arjantin kalecisinin kutlamalardaki tavrını şu sözlerle eleştirmişti:

"Büyük duygularınız olduğunda, bazen bunu kontrol etmek zor oluyor. Önümüzdeki hafta onunla, bazı kutlamalar hakkında konuşacağım.

"Ama şimdilik millî takımında olmasına saygı duyuyorum. Ne zaman bizim sorumluluğumuz altına girerse, o zaman konuşabiliriz."