Asterix & Obelix: The Middle Kingdom filminde tanıdık bir yüz: Zlatan Ibrahimovic

İsveçli yıldız, yeteneklerini beyaz perdede gösterecek.

40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, bir futbolcu için emeklilik yaşına yaklaşıyor. 40 yaşına kadar oynayan çok az oyuncu var.

AC Milan ile Serie A'da en yüksek seviyede performans göstermeye devam etmesine rağmen, İsveçli efsanevi golcü için sakatlık artık bir sorun.

İsveç'in tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu, son zamanlarda oyunculukta kendisini denedi ve yakında çıkacak olan Asterix ve Ovelix: The Silk Road filminde rol alacak.

İsveçli, Guillaume Canet'in yönettiği Fransız komedi-aksiyon filminde Romalı centurion Caius Antivirus'ü oynayacak.

Önümüzdeki yıl vizyona girecek yeni filmin son fragmanında Zlatan'ı iki sahnede görmek mümkün. İlkinde, geçici olarak aktör olan futbolcunun Roma miğferini çıkardığı ve bir savaş sırasında düşmanı yüzüne çarptığı görülüyor. İkinci sahnede Roma ordusunun önünde kolları havada ve askerler sanki bir tanrıymış gibi ismini zikrederler.

Yıldız forvet, role mükemmel bir şekilde uyuyor gibi görünüyor: Heybetli uzun vücudu ve kaslı yapısı ile Romalı bir generalden farksız.

İlk futbolcu değil

Zlatan, oyunculukta kendini deneyen ilk futbolcu değil. Zinedine Zidane, 2008 yılında Olimpiyat Oyunlarında Asterix filminde rol aldı. Tony Parker ve Michael Schumacher gibi diğer sporcular da filmde yer aldı. Eric Cantona da futboldan emekli olduktan sonra artık tam teşekküllü bir aktör.