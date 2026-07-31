1. FC Köln ile süren bonservis pazarlığında iki kulüp arasındaki fark hâlâ büyük. Bild'in haberine göre Dortmund bu nedenle net bir çizgi çekti: BVB için talep edilen 50 milyon euro "kesinlikle" söz konusu değil. Mevcut teklifin bir kez daha az da olsa iyileştirilmesi beklenirken, bulvar gazetesinin yazdığına göre bonservis bedelinde "başında 4 olmalı - ancak bu şekilde anlaşma gerçekleşebilir".

Kısa süre önce Köln Sportif Direktörü Thomas Kessler, 19 yaşındaki oyuncunun geleceği hakkında konuşmuş ve net bir tavır ortaya koymuştu. Verdiği bilgilere göre şu ana kadar masada ciddi müzakereleri haklı çıkaracak bir teklif yok. Bild'e göre Dortmund şu anda 34 milyon euro sabit ücret öneriyor, bu rakam bonuslarla 44 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Haberde, Die Geißböcke'nin ise ancak 45 milyon euro garanti bonservis bedelinden itibaren bir satışı değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

Buna paralel olarak Kessler oldukça sakin görünüyor. 40 yaşındaki yönetici, "Süper bir oyuncumuz var, tüm Köln bu çocuğu seviyor, buradaki teknik ekipten ve takımdan herkes onu seviyor" diyerek şöyle devam etti: "Said'i her gün antrenmanda ne kadar çok izlersem, onu bırakma konusunda o kadar az istek duyuyorum. Hele bir de onun ve ailesinin bu durumla nasıl başa çıktığını görünce. Hâlâ onun bu sezon bizim için oynayacağına inanıyorum. Bugün itibarıyla başka türlü düşünmek için hiçbir neden yok. Said bu sezon bizde kilit bir rol oynayacak."

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Kessler'den BVB'ye uyarı - El Mala'ya alternatif Arsenal yıldızı mı?

Aynı zamanda Kessler, ilgili kulüpleri FC'nin onayı olmadan oyuncuyla görüşme yapmamaları konusunda uyardı: "Oyuncuyla kişisel olarak hiçbir kulüp konuşmamalı. Biz bu işi böyle yürütüyoruz ve diğer kulüplerin de aynı şekilde hareket ettiğini ve her rakibin kurallara uyduğunu varsayıyorum."

Buna rağmen El Mala'nın Express'e göre Almanya Bundesliga ikincisiyle şimdiden görüşmeler yaptığı ve prensipte hatta bir iş birliği konusunda anlaşmaya vardığı belirtiliyor - bu durumun Köln cephesini rahatsız ettiği ifade ediliyor. Daha önce FC Brentford'a transferi iddiaya göre engelleyen annesi Sabrina'nın da BVB yöneticileriyle yakın temas hâlinde olduğu söyleniyor. Habere göre El Mala'yı Dortmund'da 5,5 milyon euro tutarında bir başlangıç maaşı bekliyor, bu rakam daha sonra 8,5 milyon euroya kadar yükselebilir.

El Mala transferinin gerçekleşmemesi ihtimalinin azımsanmayacak düzeyde olması nedeniyle Vestfalya ekibi şimdiden olası alternatifler için piyasayı yokluyor. İngiliz Sun'a göre bu doğrultuda Arsenal'den Ethan Nwaneri, Sarı-Siyahlıların yeniden gündemine girdi. Son olarak Olympique Marseille'e kiralanan ve Gunners ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan, farklı pozisyonlarda görev yapabilen hücum oyuncusu kiralık olarak kullanılabilir durumda olabilir. Daha önce nisan ayında BBC ve transfer uzmanı Fabrizio Romano, Dortmund'un ilgisinden söz etmişti.