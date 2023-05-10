Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final heyecanı başlıyor...
Bilindiği gibi Devler Ligi'nde salı akşamı Real Madrid ile Manchester City 1-1 berabere kaldı. Çarşamba akşamı ise diğer yarı final maçında Inter, AC Milan'ı 2-0 mağlup etti.
Şimdi ise gözler perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarına çevrildi. Bu maçlardan birinde Serie A ekibi AS Roma, yarı finalde Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
AS Roma - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda?
Türkiye saati ile perşembe akşamı saat 22.00'de oynanacak maç, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Yayıncı
|AS Roma - Leverkusen
|11 Mayıs Perşembe
|22.00
|EXXEN