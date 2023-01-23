İtalya Serie A ekibi AS Roma, 16 yaşındaki Mertcan Ayhan'ı transfer listesine aldı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan, AS Roma'nın radarına girmeyi başardı.

İtalyan ekibinin gözlemcilerinin, Mertcan'ı uzun süredir takip ettiği ve oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

16 yaşındaki futbolcu için ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu bildirildi. Mertcan'ın sözleşmesi haziran 2024'te sona erecek.

Mertcan Ayhan kimdir?

Genç oyuncu, futbol hayatını Schalke 04 17 Yaş Altı Takımı'nda sürdürüyor. Ağabeyi gibi asıl mevkisi stoper olan Mertcan, defansif orta saha olarak da oynayabiliyor.

Schalke 04 17 Yaş Altı Takımı, Bundesliga'nın alt yaş kategorilerinde mücadele ettiği ligde bu sezon oynadığı 12 maçta 11 galibiyet bir beraberlik alırken, bu maçlarda 37 gol atıp sadece iki gol yedi.

Topladığı 34 puanla ligde lider durumda bulunan takımda genç stoper, 12 maçta da forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı.

16 yaşındaki Mertcan, bu maçlarda üç de gol kaydetti.

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Genç stoper, aynı zamanda Türkiye 17 Yaş Altı Millî Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

17 Yaş Altı Millî Takımı ile 12 maça çıkan Mertcan, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ile oynanan iki maçta da ilk 11'de görev yaptı.

16 yaşındaki futbolcu, Arnavutluk ile oynanan ilk karşılaşmada fileleri havalandırarak millî forma ile ilk golünü attı.