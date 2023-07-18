Arturo Vidal, eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'ye loser hoca (kaybeden hoca) diyerek laf attı.

Vidal, takımda az süre almasından memnun değil

Sampaoli için "loser hoca" dedi

Athletico Paranaense'de başarılar kazanacağına dair söz verdi

NE OLDU? Barcelona ve Bayern Münih'in eski orta saha oyuncusu, Athletico Paranaense ile ilk maçına çıktıktan sonra Flamengo'da forma giyemediği için Arjantinli teknik direktöre duyduğu öfkeyi dile getirdi. Yeni kulübünde Bahia'yı 2-0 yendikleri maçta oyuna sonradan giren Vidal, sonunda forma giyebildiği için duyduğu mutluluğu paylaştı ve Sampaoli'yi eleştirdi.

NE SÖYLEDİ? Tecrübeli orta saha, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Oynadığım için çok mutluyum. Her zaman oynamaya hazırdım. Sadece, oyuncularını nasıl takdir edeceğini bilemeyen, loser bir hoca ile sıkışıp kaldım."

BÜYÜK RESİM: Vidal, Flamengo'da kaldığı süre boyunca sadece 21 maç oynarken, iki gol atıp dört asist kaydetti. Ancak orta saha oyuncusu şimdi geleceğe bakıyor:

"Artık her şey geçmişte kaldı, şimdi mutluyum ve umarım önümüzdeki maçlarda ilk 11'de yer alırım. Kariyerim boyunca yaptığım her şeyi gösterip kazanmak istiyorum."

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SIRADA NE VAR? Brezilya Serie A'da Vidal, pazar günü Vasco da Gama'ya karşı mücadele edecek.