"Artık Bayern forması giymeme izin yok ve bunun bir sebebi var" diye yazdı Lell, Instagram profilinde yaptığı açıklamayı anlattığı bir videonun altına. Eski sağ bek, başlangıçta kitabının kapak görselinde Münih'teki eski kulübünün formasıyla yer alıyordu. Ancak daha sonra FCB, bu görselin kapaktan kaldırılmasını istedi ve onun yerine Lell şimdi beyaz bir tişörtle yer alıyor.

Lell, ocak ayında Bayern'in 40 yaş üstü takımı adına bir yardım salon turnuvasında oynadıktan birkaç hafta sonra, Instagram videosunda FCB'nin "üst düzey makamının ofisinden bir telefon" aldığını anlattı. Bir dönem Bayern altyapısında da oynayan ve 2003 ile 2010 yılları arasında (2004'ten 2006'ya kadar 1. FC Köln'e kiralandığı dönem hariç) Münih ekibinin A takımı için toplam 98 maça çıkan 42 yaşındaki isim, telefonun içeriğini şu sözlerle aktardı: "Bayern formasıyla görülmem artık pek istenmiyormuş ve gelecekte Bayern formasını giymekten kaçınmam gerekiyormuş."

Lell, eski kulübünün bu talebini ilk etapta "öylece bırakıp geçtiğini" söyledi. Ancak birkaç hafta sonra yayınevinin "FC Bayern'den bir avukat yazısı aldığını" belirtti: "'Kapakta Bayern formasının kaldırılması rica olunur' denmişti." "Biz de bunu yaptık."

Christian Lell'den Bayern yöneticilerine gönderme

Bayern'in neden FCB formasındaki kapak görselini yasakladığı, Lell için netleşmedi. Profesyonel kariyeri Hertha BSC'deki (2010-2012) ve UD Levante'deki sonraki durakların ardından 2014'te sona eren eski Almanya U21 milli oyuncusu, Bayern yönetimine Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'yi açıkça hariç tutarak şu sözlerle bir gönderme daha yaptı: "Şu anda o kulüpte ortalıkta dolaşan ve bir noktada o kulübe gelmiş olan sorumlulardan hiçbiri, Bayern Münih'in kalbimde olduğunu ve her zaman da öyle kalacağını engelleyemez."

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Bild'in haberine göre Bayern, Lell'in FCB formasıyla yer aldığı kitap kapağını kaldırması için ısrar etti; çünkü yayınevi, Säbener Straße kulübünden ilgili marka hakları için talepte bulunmamıştı. Bayern, bu tür marka hakkı ihlallerini kararlılıkla takip ediyor.

Lell ise sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayern Münih beni dışladı. Bu da tamamen normal, bunu anlamak gerekiyor. İnsanı dışlayan, en çok ihtiyaç duyduğunda yanında durmayan şirketler, kurumlar, insanlar vardır." Buna rağmen Bayern'in kararını "elbette kabul ettiğini ve benimsediğini" söyledi. "Bayern formasını resmî olarak bir daha asla giyemeyecek olmamla ilgili bir sorunum yok."