Futbol dünyasının üç büyük süperstarı Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar ile birlikte top koşturan Brezilyalı oyuncu Arthur Melo, üç büyük yıldızın ortak özelliklerini GOAL’e açıkladı.

Bonservisi Juventus'ta olmasına rağmen kariyerini kiralık olarak Liverpool'da sürdüren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Juventus’ta Ronaldo ile oynarken, Barcelona’da Messi ile, Brezilya Milli Takımı’nda ise Neymar ile birlikte takım arkadaşlığı yapmıştı.

"Neymar, Ronaldo ve Messi’nin ortak özellikleri kaybetmekten nefret etmeleri. İster antrenmanda olun ister hazırlık maçında ya da finalde onlar için hiç fark etmez.

Kazanmak için rakiplerini öldürmeyi bile göze alabilecek oyunculardan bahsediyoruz. Annelerine karşı bile oynasalar umursamazlar.

Olağanüstü bir zihniyete sahipler. Neymar harika bir top sürme ve çalım yeteceğine sahip. Cristiano nerede olursa olsun her an gol atabilir.

Ve Messi sanki bir uzaylı gibi. Üçüyle de oynama fırsatı bulmak benim için harika bir şey"