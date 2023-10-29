Arsene Wenger: Tottenham Premier Lig için bir şampiyonluk adayı

Ligin liderlik koltuğunda oturan Tottenham’a bir övgü de Arsenal’in efsane teknik direktöründen geldi.

Arsenal’in eski teknik direktörü Arsene Wenger Premier Lig’de liderlik koltuğuna oturan Tottenham’ı şampiyonluk adaylarından biri olarak gördüğünü söyledi. Londra ekibinin Harry Kane’i Bayern Münih’e kaptırmasına rağmen iyi futbol oynadığına dikkat çeken Fransız futbol adamı, Ange Postecoglou'nun takımının sonuna dek yarışta olacağını belirtti.

Wenger ne söyledi?

“Eğer ilk 10 hafta sonunda ligin zirvesinde Tottenham’ın olacağını söyleseydim bana inanır mıydınız? Her zaman içimden geleni söylemeyi seviyorum ve Tottenham’ın ligin iddialı takımlarından biri olacağına inanıyorum. Harika bir oyuncu olan Maddison’u aldılar ve bu oyuncuyu her geçen gün yaratıcılık anlamında geliştiriyorlar. Ayrıca olağanüstü bir oyuncu olduğunu düşündüğüm Van de Ven’i de transfer ettiler. Geçen yıl savunmada zayıflıkları vardı ama bunu giderdiler. Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Manchester City’nin büyük bir şampiyonluk yarışı vereceğini söyleyebilirim”

Tottenham şu anda 11 maçta topladığı 26 puanla Arsenal'in iki puan önünde lider durumda. Bu sezon 22 gol atan lider, ligde son şampiyona Manchester City ile Newcastle United'ın ardından en çok gol atan takım olmayı da başardı.