Arsenal'in efsane teknik direktörü, Dünya Kupası'nda parlayan eski oyuncusunun geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti açıkladı.

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, eski oyuncusu Emiliano Martinez'in 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performanstan ötürü mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Arsenal altyapısına 2012'de katılan kalecinin futbola olan tutkusuna vurgu yapan Fransız futbol adamı, deneyimli kalecinin gelişiminin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Wenger ne söyledi?

"Onun adına çok mutluyum. Yeteneğinin ve niteliklerinin her zaman farkındaydık. Kararlıydı ve öğrenme arzusunun yanı sıra oyuna karşı büyük bir tutkusu vardı. Bazen kiralık gitti ve gittiği takımlarda hiç oynamadı ama bu inancını ve motivasyonunu kaybetmesine neden olmadı. Neler yaşadığını bilerek oynadığını görünce başarısını daha fazla takdir ediyorum. Hepimiz onun geldiği noktadan ötürür gurur duyuyoruz"

Arjantin'in Dünya Kupası finaline giden yolculuğunda özellikle Hollanda maçına damgasını vuran Martinez, iki penaltı atışında gole izin vermemişti. Hırvatistan'ı 3-0 yendikleri maçta da formunun zirvesinde olan deneyimli kaleci, Lionel Scaloni ve takımının Pazar günü oynanacak final müsabakasında yer almasında büyük bir rol oynamayı başardı.