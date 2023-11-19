Arsene Wenger’den futbolda devrim yaratacak ofsayt kuralı

FIFA’da uluslararasın futbolun gelişiminden sorumlu olan Fransız futbol adamı, futbolda dev bir değişiklik için düğmeye bastı.

Son yıllarda futbol dünyasının en çok tartışılan kurallarından biri olan ofsayt kuralında radikal bir değişikliğin yaşanabileceği öğrenildi. Video yardımcı hakemliğinin (VAR) devreye girmesiyle birlikte, günümüz futbol dünyasında ofsayt kararları artık daha hassas bir şekilde verilirken, çok sayıda gol santimetrelerle ölçülen küçük farklılıklar nedeniyle geçersiz sayılıyor.

Bu bağlamda Record’da yer alan habere göre IFAB, Arsene Wenger’in yeni ofsayt kuralını değişiklik değerlendirmeye alırken, çıkacak karar da merakla bekleniyor.

Arsenal'in başında geçirdiği 22 yılın ardından şu anda FIFA'nın uluslararası futbol gelişiminden sorumlu ismi olan Wenger daha önce oyuncuların vücutlarının bir kısmının sondan ikinci oyuncuyla hafifçe bile çakışması halinde ofsaytta olmayıp, sadece tüm vücutlarının rakiplerinin önünde olması halinde ofsaytta olacaklarına ilişkin bir kural önermişti.

Büyük bir devrim olacak

Forvetlere daha fazla hareket alanı sağlamak ve en ufak bir farkla iptal edilen gol sayısını azaltmak için ofsayt kuralını değiştirme fikrini gündeme getiren Wenger’in bu önerisi kabul edilirse, futbol dünyasında büyük bir devrim yaşanacak. Mevcut kurallara göre, bir oyuncu vücudunun herhangi bir kısmı hafifçe dışarıda olsa bile ofsaytta sayılıyor.

IFAB, VAR'ın devreye girmesinden bu yana ortaya çıkan tartışmaları ortadan kaldırmayı amaçlayan Wenger'in önerisini değerlendirme sürecinde. Wenger’in önerisi kabul edilirse, karşılaşmalar 2024-2025 sezonundan itibaren yeni kuralla oynanacak.