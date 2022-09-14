Mikel Arteta'nın takımında herhangi bir zayıflık görmeyen Arsene Wenger'e göre Arsenal, Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edebilir.

Wenger, Arsenal'in yaz transfer hamlelerini övdü

Şampiyonluğu kazanmaları için onları destekliyor

Arsenal şu anda Premier Lig'de pole pozisyonunda

NE OLDU? Kulübün yaz transferlerinden etkilenen eski Arsenal Menajeri, artık Şampiyonlar Ligi'ne dönebilecek kapasitede olduklarını düşünüyor. Ayrıca, 2003-04'ten bu yana elde edilemeyen lig şampiyonluğu için de savaşamamaları için hiçbir neden görmüyor.

NE SÖYLEDİ: Arsenal'in eski başkan yardımcısı David Dein'in 'Calling The Shots' adlı yeni kitabın için düzenlenen etkinlikte konuşan Wenger, şunları söyledi:

"Doğru yönde hareket ettiklerini söyleyebilirim. Dürüst olmak gerekirse, takımda zayıf bir konum olmadığını düşünüyorum. Genç, gelecek vadeden oyuncular var ve bu yıl iyi transferler yaptılar.

"Eskiden ilk dördün içindeydik ve neden tekrar olmasın? Şampiyonluk için savaşabileceklerini ve bunu, umarız ki başarabileceklerini bile göz ardı edemezsiniz."

BÜYÜK RESİM: Premier Lig'de sezon boyunca mağlup olmayan ilk takım olarak tarihe geçen kuzey Londra kulübünün en son şampiyonluğu Wenger'in yönetimi altındaydı. 18 yıldır şampiyonluğa hasret olan Arsenal, bu sezon altı hafta sonunda 15 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Ancak yenilmezlik serisi, son haftada Manchester United'a 3-1 kaybettikleri maçta bozuldu.

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ARSENAL'İ NE BEKLİYOR? Arsenal'in bu hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde PSV ile oynayacağı karşılaşma ertelendi. 11 Eylül'deki Everton maçı da ertelenen Londra ekibi, 18 Eylül Pazar günü Premier Lig'de Brentford deplasmanında sahaya çıkacak.