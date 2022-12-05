Arsene Wenger: Almanya'nın elenmesinin nedeni yaptıkları siyasal protesyodu

FIFA'nın küresel futbol gelişiminden sorumlu olan efsane teknik direktör, Almanya'nın sürpriz vedasını ilginç bir detaya bağladı.

Arsenal'deki görevinden ayrıldıktan sonra FIFA için çalışmaya başlayan Fransız futbol adamı Arsene Wenger, Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığını Hansi Flick'in takımının siyasal mesaj kaygısına bağladı. Futbolcuların protestolarının futbolun önüne geçtiğini belirten Wenger, başarısızlığın nedeninin bu durum olduğunu ifade etti.

Wenger ne söyledi?

"Bir Dünya Kupası'na gittiğinizde ilk maçı kaybetmemeniz gerektiğini bilirsiniz. Almanya Milli Takımı zihinsel olarak siyasi gösterilerden arınıp, saha içine odaklanmayı başaramadı. Fransa ve İngiltere ise bu tarz turnuvalarda başarılı olmanın bir gereği olan konsantrasyonu sahaya yansıttı ve bu durum başarılı sonuçları da beraberinde getirdi"

Ne olmuştu?

FIFA'nın OneLove kaptanlık bandını yasaklaması nedeniyle 2-1 kaybedilen Japonya karşılaşması öncesinde takım fotoğrafında ağızlarını kapatan Alman futbolcular, alınan bu kararı protesto etmişti. Turnuvada Japonya'ya yenilen ve İspanya ile berabere kalan Almanya, Katar'da düzenlenen organizasyona dört puanla veda etmişti.