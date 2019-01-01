Arsenal'den Kalidou Koulibaly hamlesi

İngiliz ekip, savunmasını güçlendirmek adına Napoli'nin Senegalli stoperini kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere Premier Lig'de geride kalan 18 hafta topladığı 23 puanla 11. sırada bulunan , transfer dönemindeki hedeflerini belirlemeye başladı.

İngiliz ekibin yeni teknik direktörü Mikel Arteta, takımın savunma hattını güçlendirmek istiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 26 resmi maça çıkan Arsenal, bu karşılaşmaların sadece 6'sında kalesini gole kapatabildi.

Reach PLC'ye göre Arsenal, 'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly için harekete geçti.

Napoli tarafından 65 milyon euro değer biçilen Koulibaly, çok yakın olduğu Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'e Ocak ayında Napoli'den ayrılmak istediğini söyledi.

Arsenal, Napoli'nin ilgilendiği oyunculardan biri olan Sead Kolasinac'ın da içinde bulunduğu bir teklifle İtalyan ekibin kapısını çalmayı planlıyor.

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Napoli Başkanı Di Laurentiis ise böyle bir paket teklif yerine, 'da oynamak istemediğini belirten Koluibaly'nin ayrılma ihtimaline karşın takımın fazla güç kaybetmemesi için mümkün olduğunda fazla parayı kasasına koymayı hedefliyor.

6 sezondur Napoli formasını giyen ve çıktığı 232 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran 28 yaşındaki stoperle Carlo Ancelotti'yi takımın başına getiren ve da ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.