Londra ekibi altyapısından yetişen genç oyuncu için adeta bir servet dökmeye hazır.

Premier Lig’deki şampiyonluk yarışında Manchester City’nin gerisine düşen Arsenal’de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başladı.

İngiliz basınından The Sun’da yer alan haberde 8 numara pozisyonuna alternatif arayan Londra ekibinin altyapıdan yetişen eski bir oyuncusunu yeniden takıma kazandırmak için büyük bir çaba gösterdiği öne sürüldü.

Habere göre kariyerini Valencia’da sürdüren ve 2022 Dünya Kupası’nda ABD Milli Takımı’nın da formasını giyen Yunus Musah’ı yeniden takıma kazandırmak isteyen Arsenal, bu transfer için büyük bir bonservis bedeli ödemeye hazır.

70 milyon euro ödenebilir

İspanyol ekibiyle yaptığı kontratta 100 milyon euroya serbest kalma bedeli bulunan oyuncu için gözden çıkartılan bedel ise 70 milyon euro.

20 yaşındaki oyuncu 2019-2020 sezonunda Arsenal’den ayrılmış ve Valencia kadrosuna dahil olmuştu. İlk sezonunda altyapıda forma giyen Musah 2020-2021 sezonundan itibaren ise Arsenal’in vazgeçilmez oyuncularından biri olmuştu. Bu sezon takımıyla 34 maçta forma giyen genç futbolcunun küme düşmeme mücadelesi veren Valencia’dan yaz aylarında ayrılması bekleniyor.