Arsenal yaz transfer dönemindeki ilk transferi için 70 milyon euro ödeyecek

Real Sociedad’ın yıldızı, 1 Temmuz’da resmen İngiliz devine katılacak.

Real Sociedad’ın başarılı orta saha oyuncusu Martin Zubimendi, Arsenal’e transfer oluyor. İspanyol basınından AS’ın haberine göre, Premier Lig ekibi, 26 yaşındaki oyuncu için 70 milyon euro değerinde bir anlaşmaya vardı. Transferin resmiyete kavuşması ise 1 Temmuz’da gerçekleşecek.

Arsenal, yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek amacıyla Zubimendi’yi listenin ilk sırasına yazmıştı. Başta Real Madrid olmak üzere bazı büyük kulüplerin de ilgisine rağmen, oyuncu tercihini Kuzey Londra kulübünden yana kullandı.

Martin Zubimendi’nin Real Sociedad ile olan sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 60 milyon euroydu. Ancak Arsenal, transferi hızlı ve sorunsuz tamamlamak adına bu bedelin biraz üzerine çıktı. 70 milyon euroluk teklif üç taksit halinde ödenecek ve Financial Fair Play kuralları nedeniyle işlem 1 Temmuz'da tamamlanacak.

La Liga’da parladı

Zubimendi son yıllarda La Liga'nın en istikrarlı orta saha oyuncularından biri haline geldi. Real Sociedad formasıyla yaklaşık 250 maça çıkan yıldız oyuncu, bu süreçte 10 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. İspanya Milli Takımı'nda da 19 kez forma giyen Zubimendi, uluslararası düzeyde de kendini kanıtladı.

Kariyerine yavaş ama sağlam adımlarla başlayan Zubimendi, Real Sociedad’da uzun süre yedek bekledikten sonra ilk 11'e yerleşti ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Özellikle oyun görüşü, pas yeteneği ve savunmaya katkısıyla dikkat çeken oyuncu, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın sistemine mükemmel uyum sağlayacak potansiyele sahip.

Real Madrid de devreye girdi

Toni Kroos’un emekli olması ve Luka Modric’in takımdan ayrılacak olması, Real Madrid’in orta saha transferine öncelik vermesine neden olmuştu.

Madrid temsilcisi, Zubimendi'yi kadrosuna katmak için son ana kadar çaba gösterdi. Ancak oyuncunun Arsenal’e verdiği söz ve Premier Lig'de oynamaya duyduğu ilgi, transferin İngiliz kulübü lehine sonuçlanmasını sağladı.

Bu gelişmeyle birlikte Arsenal, Thomas Partey’nin ayrılığı sonrası orta sahadaki boşluğu yüksek profilli bir isimle doldurmuş oldu. Zubimendi, 2024/25 sezonuyla birlikte Arsenal forması giymeye başlayacak.