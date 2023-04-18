West Ham’ın İngiltere Milli Takımı’nın da formasını giyen başarılı orta saha oyuncusu, Mikel Arteta’nın öncelikli transfer hedeflerinden biri oldu.

Premier Lig’de en yakın rakibi Manchester City’nin önünde liderlik koltuğunda yer alan Arsenal gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gazeteci Paul Brown yaptığı açıklamada Londra ekibinin West Ham United’ın İngiltere Milli Takımı’nın da formasını giyen başarılı orta saha oyuncusu Declan Rice’ı transfer etmek istediğini öne sürdü.

Ocak ayındaki kış transfer döneminde Brighton’ın Ekvadorlu orta saha oyuncusu Moises Caicedo’yu transfer etmek isteyen ancak Brighton’dan olumsuz yanıt alan Arsenal’in Rice 100 milyon sterline yakın bir ödeme yapması gerekiyor.

Chelsea altyapısından yetişmişti

Bu sezon verilen şampiyonluk yarışının kulüp sahipleri tarafından takdir edildiği ve takımın yoluna güçlenerek devam edeceği belirtilirken, Rice’ın transferinin hem kadro derinliği hem de kadro kalitesi açısından önemli bir artı olması bekleniyor.

Futbola Chelsea altyapısında başlayan ve 2014 yılına dek bu takımın formasını giyen Rice ile gelecek sezonki teknik direktörü henüz netleşmeyen eski takımı da ilgilenirken, İngiltere Milli Takımı’nın da en önemli oyuncuları arasında yer alan 24 yaşındaki başarılı oyuncunun gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen bir takımın formasını giyeceği tahmin ediliyor.