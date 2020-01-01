Arsenal, Willian'ı kadrosuna kattı

Geçtiğimiz günlerde Chelsea'den ayrılan Brezilyalı futbolcu, Arsenal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Premier Lig devlerinden , 32 yaşındaki futbolcu Willian'ı bedelsiz olarak renklerine bağladı.

2013'ten beri forması giyen Brezilyalı oyuncu, sözleşmesinin sona ermesiyle beraber geçtiğimiz günlerde takıma veda etmişti.

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Arsenal'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Willian ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha fazla takım

'nın Anji takımından 2013 yılında Chelsea'ye transfer olan Brezilyalı oyuncu, burada 339 karşılaşmaya çıktı ve 63 gol atıp 56 asist yaptı. Milli takım formasını da 69 maçta terleten Willian, 9 kez ağları sarstı.

Tecrübeli isim, Chelsea formasıyla 2 Premier Lig, 1 FA Cup ve 1 UEFA şampiyonluğu yaşadı.

