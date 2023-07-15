Arsenal, uzun süredir peşinden koştuğu orta saha oyuncusu Declan Rice'ı transfer etti.

Arsenal, birçok kulüple girdiği transfer yarışını kazandı ve West Ham'dan Declan Rice'ı kadrosuna kattı. Premier Lig ekibi, İngiliz orta saha ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp, Rice için 116 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 6 milyon Euro'luk bonus maddeleri de bulunuyor.

Tüm bonusların aktif olması halinde toplam bonservis ücreti 122 milyon Euro'yu bulacak.

Ne söylendi?

Arsenal, Rice transferini 15 Temmuz Cumartesi günü şu sözlerle duyurdu:

"İngiliz milli oyuncu Declan Rice, West Ham United'dan uzun vadeli bir sözleşme ile aramıza katıldı.

"24 yaşındaki orta saha oyuncusu halihazırda engin bir deneyime sahip. West Ham için 245 üst düzey maça çıktı ve Üç Aslan için 43 kez forma giydi.

"Declan, 2014 yılında West Ham akademisine katılmadan önce gençlik kariyerine Chelsea'de başladı ve bir yıl sonra ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2016/17 sezonunun son gününde, 18 yaşındaki Declan ilk çıkışını yaptı ve kısa süre sonra sonraki altı sezon için A takım kadrosunun ayrılmaz bir parçası oldu.

"Mayıs 2022'de kulüp kaptanı seçildi ve haziranda West Ham'ı Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Ayrıca UEFA tarafından turnuvada Sezonun Oyuncusu seçildi. İngiltere milli takımının müdavimi olarak hem Euro 2020'de hem de 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer aldı."