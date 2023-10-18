Arsenal ve Liverpool, Fluminense forması giyen Andre için karşı karşıya

Brezilya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli 6 numaralardan biri olarak gösterilen Andre, Ada futbolunun iki devini karşı karşıya getirdi.

Yaz transfer döneminde Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Fabinho’yu ve kaptan Jordan Henderson’ı Suudi Arabistan’a yolcu eden Liverpool kadrosunu Alexis Mac Allister Dominik Szoboszlai, Wataru Endo ve Ryan Gravenberchh ile güçlendirse de takımdaki defansif orta saha eksikliği dikkat çekerken, İngiliz devinin kış transfer döneminde bu bölge için atak yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kadrodaki bu eksiklikten ötürü normal şartlarda daha önce oynaması beklenen Mac Allister Liverpool’a transfer olduğu günden bu yana daha çok 6 numara gibi konumlanırken, Liverpool için en güçlü seçeneklerden biri olan Fluminense forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre Trindade için Arsenal’in de devreye girmiş olması Jürgen Klopp’u ve ekibini endişelendirdi.

Libertadores finali oynayacak

Football London’da yer alan habere göre Arsenal’in genel menajeri Edu milli maç arasında Fluminense’de görülürken, bu ziyaretin Andre transferi ile ilgili olabileceği öne sürüldü.

4 Kasım’da Copa Libertadores’in finalinde Boca Juniors ile karşılaşacak olan Fluminense’nin bu finalin ardından Andre’nin satışına onay vermesi beklenirken, yıldız oyuncunun hangi takımın yolunu tutacağı da şimdiden büyük bir merak konusu oldu.