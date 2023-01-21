Transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal, Valladolid'in genç sağ bekiyle imza aşamasına geldi.

Premier Lig'de zirvede yer alan Arsenal kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, gündeme gelen son isim Real Valladolid'den Ivan Fresneda oldu.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Londra ekibiyle transfer görüşmelerinde bulunan Fresneda takımının oynadığı son maçta bu nedeniyle yedek kulübesinde yer aldı ve riske edilmedi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktadığı bilgiye göre menajerleri aracılığıyla Arsenal ile masaya oturan genç sağ bek oyuncusuyla ilgilenen tek Premier Lig takımı Arsenal değil.

Yeni durağı Premier Lig

Newcastle United'ın da 18 yaşındaki oyuncuya ilgisi olduğu bilinirken, takımının Atletico Madrid karşılaşmasında yedek kalan Fresneda'nın yeni durağının Ada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanya U19 Milli Takımı'nın da formasını giyen Fresneda, bu sezon takımıyla 10 karşılaşmada forma giymişti. Geçen sezon genellikle Valladolid'in alt ligdeki B takımında oynayan genç futbolcu, sergilediği yeteneği ve gösterdiği performansla Avrupa futbolunun son yıllarında potansiyeli en yüksek sağ beklerden biri olarak gösteriliyordu.