Mykhaylo Mudryk'i Chelsea'ye kaptıran Arsenal'de kadroyu güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İngiliz basını Premier Lig'de en yakın rakibi Manchester City'nin sekiz puan önünde yer alan Arsenal'in transfer döneminin son iki haftasını oldukça hareketli geçirebileceğini öne sürdü.

Transferdeki bir numaralı hedefi olan Mykhaylo Mudryk'u astronomik bir ücret karşılığında Chelsea'ye kaptıran Londra ekibinin önümüzdeki günlerde somut adımlar atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mudryk'e alternatif olarak Moussa Diaby'yi ve Nicolo Zaniolo'yu belirleyen Arsenal'in önümüzdeki günlerde bu oyuncuların kulüpleriyle masaya oturması beklenirken, SKY Sports'a göre Bayer Leverkusen Diaby için 100 milyon euro talep ediyor.

Tielemans yazı bekliyor

Mudryk'un bonservis bedelinin transfer piyasasındaki bedelleri yükselttiği kaydedilirken, bu durumda Manchester United'ın 97 milyon euroluk Antony transferi de etkili oldu.

Leicester City'nin kontrat yenileyemediği Belçikalı yıldızı Youri Tielemans ile de adı anılan Arsenal'in önümüzdeki günlerde bu oyuncu için teklif yapıp yapmayacağı da büyük bir merakla bekleniyor.

Kış transfer döneminde yeni bir transfer yapmak istemeyen Tielemans'ın transferi oldukça zor görünürken, yazın boşa çıkacak oyuncunun yeni takımından oldukça büyük bir imza parası almasına kesin gözüyle bakılıyor.