Chelsea maçı sonrası Mikel Arteta'nın aracını çevreleyen Arsenal taraftarları İspanyol menajerin istifasını istedi.

Öfkeli Arsenal taraftarları, Chelsea'ye 2-0 kaybettikleri maç sonrası, Mikel Arteta'nın Emirates Stadyumu'ndan ayrılmasını engelledi.

MailOnline' da yer alan habere göre; bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Arsenal'de, taraftarlar maç çıkışı İspanyol menajerin aracını çevreleyerek hedef tahtasındaki teknik adamdan Arsenal'i 'terk etmesini' istediler.

Arsenal fans surround Mikel Arteta's car outside the Emirates, telling him to 'leave the club' and stopping him from driving away https://t.co/temxcqcbmd — MailOnline Sport (@MailSport) August 23, 2021

Arsenal, Pazar günü Romelu Lukaku ve Reece James'in attığı gollere engel olamayarak bir Premier Lig yenilgisi daha aldı.

Yine 2-0 kaybedilen Brentford maçındaki gibi etkisiz bir futbol oynayan kırmızı beyazlılarda yenilginin yanı sıra gol bile atılamadan geçen 2 hafta taraftarları çileden çıkardı.

"Kendine bir iyilik yap"

Oyuncuları bitiş düdüğüyle yuhalayarak yollayan Arsenal taraftarları, çıkışta önünü kestikleri Arteta'dan istifa ederek 'kendisine bir iyilik yapmasını' istediler.

Taraftarlar bir süre sonra İspanyol menajerin aracının etrafında dururken yol almasını engellediler. Bu eylemi bazı taraftarlar yerinde bulurken bazıları da utanç verici olarak nitelendirdi. Yine de eylemden bağımsız olarak, taraftarların büyük çoğunluğu Arteta'nın takımdan ayrılmasını istiyor.

Arteta, Arsenal'in 118 yıllık tarihinde bir sezona en kötü başlangıç yapan menajer oldu. Arsenal'in çarşamba gecesi West Brom'a karşı EFL Cup maçında işleri biraz olsun yoluna koymaya çalışması bekleniyor.

Topçular, cumartesi ise son şampiyon City ile sezonun başı olmasına rağmen bir kırılma maçı yaşayabilirler.