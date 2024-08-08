Arsenal, Real Sociedad'ın İspanyol orta saha oyuncusu Mikel Merino'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Premeir Lig'de yeni sezonda zirveyi hedefleeyn Arsenal, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Real Sociedad'ın yıldız oyuncusu Mikel Merino'yu transfer etmek üzere görüşmelerini sürdürüyor.

Mikel Merino, La Liga'da Real Sociedad formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekerken, Euro 2024'te de birçok üst düzey Avrupa kulübünün ilgisini çekti.

Arsenal, orta saha seçeneklerini güçlendirmek için 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı görünüyor. Özellikle Liverpool'un Merino'nun takım arkadaşı Martin Zubimendi'ye olan ilgisi, Arsenal'in bu transferde daha hızlı hareket etmesine neden oldu.

Arsenal, Real Sociedad ile Merino için ileri düzeyde görüşmelerde

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Arsenal, Merino ile kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardı ve oyuncu, Barcelona ve Atletico Madrid'e olası transferler yerine Kuzey Londra ekibini seçti.

Görüşülen transfer bedelinin 25 milyon eurodan fazla olduğu ve her iki kulübün de ödeme koşulları ve yapısını müzakere ettiği bildirildi.

Romano, X platformunda yaptığı son güncellemede şunları söyledi:

"Arsenal, Mikel Merino transferini tamamlamak için aktif görüşmelere devam ediyor, daha fazla adım atılacak. Merino, Arsenal ile kişisel şartlarda anlaştı, kulüpler anlaşmanın yapısı ve ödeme koşulları üzerinde çalışmaya devam ediyor; bedel 25 milyon eurodan fazla. Atletico Madrid ve Barça, Merino'nun Arsenal'e katılma isteği hakkında bilgilendirildi."

Merino, Arsenal için harika bir transfer olabilir

Merino, 2018 yılında Newcastle United'dan Real Sociedad'a katıldı ve o zamandan bu yana kulübün orta sahasında kilit bir oyuncu haline geldi.

Beş yıllık dönemi boyunca, 242 maçta forma giydi, 27 gol attı ve 30 asist yaptı.

Çok yönlülüğü, çeşitli orta saha pozisyonlarında ve 6 numara oynayabilmesiyle önemli bir avantaj sağlıyor.